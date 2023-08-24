أخبار اليمن : الراعي: انحياز المؤتمر لأبناء الشعب عزز قناعتهم بأهمية دوره الوطني

الراعي: انحياز المؤتمر لأبناء الشعب عزز قناعتهم بأهمية دوره الوطنيأكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ يحيى علي الراعي، قوة وتماسك المؤتمر الشعبي العام وانتصاره على التحديات والمؤامرات التي حيكت ضده سواء من الداخل أو الخارج بهدف تمزيقه وتشظيه وتفكيك وحدته التنظيمية.

وقال الراعي: "صلابة مواقف المؤتمر وحيوية دوره الوطني تجاه كل ما يهدد الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وانحيازه للشعب في مواجهة العدوان والحصار، كل ذلك جعله محل امتعاض أعداء اليمن، ولكن اصطفاف قيادات وأعضاء التنظيم خلف رئيسه الأخ صادق أبوراس قد أفشل كل تلك المخططات التآمرية والحملات الإعلامية ضد المؤتمر التي سعت لتشويهه والإساءة لقياداته".

وأضاف: "المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في الـ24 من أغسطس 1982م حمل على عاتقه مهمة النهوض بالوطن والانتقال به نحو تنمية شاملة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، منطلقاً من فكره الوطني المنبثق من ميثاقه الوطني وقدم انموذجاً سياسياً وطنياً تميز بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، مغلّباً خلال مسيرته الوطنية المصلحة العامة على حساب المصالح الضيقة والأنانية".

وأشار النائب الأول لرئيس المؤتمر في تصريح لـ"الميثاق"، إلى أن مواقف المؤتمر تجاه قضايا الوطن وثوابته ومكتسبات شعبه ستظل مواقف مبدئية وثابتة إيماناً منه بالدور الوطني والمسئول الملقى على عاتقه كتنظيم وُلد من رحم وطنه ونشأ على تربته، لافتاً إلى أن الشعوب الحرة تعول على الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية تحقيق تطلعاتها والانتصار لمظلوميتها، وهذه الحقيقة تتجسد اليوم من خلال قناعة أبناء اليمن بأهمية الدور الوطني للمؤتمر في تلُّمس هموم المواطنين والدفاع عن حقوقهم والتعاطي المسئول مع معاناتهم..

وشدد على كافة قيادات وكوادر المؤتمر أن يقفوا عند ذكرى تأسيس تنظيمهم الرائد كمناسبة مهمة لتقييم الذات ومراجعة تجربة هذا التنظيم خلال العقود الأربعة الماضية، أين نجح وأين أخفق، والاستفادة من ذلك في حاضر ومستقبل العمل التنظيمي والسياسي ..وتعزيز إرادتهم التنظيمية ومواقفهم الوطنية بمزيد من الاصطفاف حول قيادة المؤتمر الحكيمة والمخلصة ممثلة بالأخ صادق أبوراس للحفاظ على تماسك التنظيم وتفويت الفرص على المتآمرين عليه..

ودعا النائب الأول لرئيس المؤتمر، في ذكرى التأسيس، كل القوى الوطنية إلى التعاطي المسئول مع دعوات المؤتمر لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وإدراك أن حل مشاكل اليمنيين لن يكون إلا بالحوار وتحقيق المصالحة الوطنية التي لاتستثني أحداً وبعيداً عن أي تدخلات خارجية..

وهنأ الراعي جميع قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر وحلفائه وأنصاره بالذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.