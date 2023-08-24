انت الأن تتابع خبر بالصوت والصوره.. من أمام الكاميرا الدلوعة سما المصري تتحدى رهف القنون وتخلع ملابسها قطعة قطعة وتقوم بغسلهم أمام الجميع ومتابع: احلى من صافيناز وفيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم نشر فيديو جديد للفنانة المصرية الراقصة سما المصري على منصات التواصل الاجتماعي، وبدت في الفيديو وهي تقوم بغسل ملابسها.

لا تتوقف الراقصة سما المصري عن إثارة الجدل كالمعتاد، وتنشر مقاطع فيديو يومياً تقريباً، أحياناً أثناء الاستحمام وأحياناً أثناء الاستلقاء على السرير. تركز الكاميرا في بعض الأحيان على الفيديو الذي تلتقطه من الخلف، ولكن هذه المرة وفقًا لما تقوله هي ستفاجئ السيدات بتقديمها تعليمات ونصائح خاصة على صفحتها تتضمن ظهورها في الحمام وحملها لحوض الغسيل في يدها. على الرغم من تطور العالم واستخدام الغسيل الحديث والآلات، سما المصري تعلن مواصلتها لطريقتها الخاصة في غسل اليدين.

فيديو رقص سما المصري

سما توجهت إلى متابعيها للحديث عن مهاراتها المتوقعة في الغسيل وتركيب الملابس، وقد كتبت تعليقًا على الفيديو: “أيها المشاهدين، لا تحزنوا ولا تشمئزوا، فالهدف الحقيقي من هذا الفيديو هو التسلية”.