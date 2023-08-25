انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. ربة منزل فائقة الجمال تتحدي أشهر راقصة سما المصري وصافيناز بوصلة رقص شرقي فاضحة بدون خجل .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والربح منها بدات الكثير من فيديوهات الرقص على التيك توك وفيسبوك تظهر من خلالها الفتيات وهي تقول بواسطه رقص تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز وفيفي عبده.

أنت الآن تتابع خبر مثير عن امرأة جميلة للغاية وهي ربة منزل تتحدى راقصة مشهورة. سما المصري والآن سنستعرض التفاصيل حول رقصة البوصلة الشرقية القوية التي قدمتها فيفي عبده.

انتشرت عملية الرقص بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وذلك عقب تعميم فكرة الربح عبر الإنترنت من خلال البث المباشر أو الفيديوهات، وخاصة بعد ظهور تطبيق تيك توك. وبسبب سهولة للفتيات في كسب المال عبر الإنترنت وهن في غرف نومهن، بدأت هذه الظاهرة تنتشر بقوة.

والمثير للدهشة هو أن هذا النوع من الرقص انتشر بقوة في مصر، في هذه البلدة المحافظة، وأيضًا في العديد من البلدان العربية المختلفة.

في الساعات الأخيرة ، تم اكتشاف موقع فيديو شرف لسيدة مصرية جميلة للغاية ، حيث قدمت وصلة رقص مذهلة على حسابها في تطبيق تيك توك وموقع يوتيوب ، مما أثار دهشة واستغراب العديد من الأشخاص.

ومن خلال هذه الفيديوهات، يحقق الفتيات أرباحًا كبيرة من الإنترنت بدون جهد أو تعب، وربما يساعدها زوجها في ذلك، ولكن في بلدان محافظة مثل مصر والدول العربية، هناك بعض العوائق.