أخبار اليمن : الأمين العام يهنئ أبو راس ويجدد التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عنها

الأمين العام يهنئ أبو راس ويجدد التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عنهارفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيس المؤتمر، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية طيبة وبعد

بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يسرني ان أرفع إليكم باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر وعن كافة قيادات وقواعد وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، اطيب التهاني بهذه المناسبة الغالية على كل مؤتمري ومؤتمرية ومن خلالكم إلى نواب رئيس المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام اينما كانوا.

ان الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل محطة مهمة بالنسبة لنا من اجل استقراء وتقييم التجربة الطويلة والغنية التي ارتبطت بمسيرة المؤتمر منذ التأسيس وحتى اليوم والتي كانت ولاتزال وستظل مرتكزة على كونها مسيرة حياة منبعها الفكر والهوية اليمنية، وميدانها اليمن ومصالحه، ولذلك ظل المؤتمر ولا يزال يقف في صف اليمن الأرض والإنسان مهما اختلفت المراحل او تغيرت الظروف.

الأخ رئيس المؤتمر

اننا ونحن نحتفي بهذه الذكرى فانه من المهم ان نجدد تلك المواقف المبدئية والثابتة المنحازة إلى الوطن والى الشعب اليمني في كل ما يخص قضايانا ومصالحنا الوطنية العليا وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن ضد العدوان والغزو والاحتلال ورفض كل المشاريع التأمرية التي تستهدف تمزيق اليمن وضرب وحدته الوطنية تحت أي مسميات او اجندات كانت فالمؤتمر كان وسيظل يتمسك ويدافع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر وعن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي باعتبار ذلك مبادئ ثابتة لديه لا انحراف او تراجع فيها.

الأخ رئيس المؤتمر:

ونحن نهنئكم بهذه المناسبة لابد ان نشيد بمواقفكم وجهودكم فيما يخص الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام ومواجهة كل المؤامرات التي تستهدفه سواء اكانت داخلية او خارجية وهو الامر الذي يجعلنا نجدد لكم العهد بالوقوف معكم وخلفكم في سبيل الحفاظ على المؤتمر واستعادة مكانته الوطنية ودوره السياسي، والانحياز دوما وابدا الى جانب شعبنا اليمني العظيم والدفاع عن قضاياه ووحدته وسيادته واستقلاله.

رحم الله الشهداء

والشفاء للجرحى

الحرية للأسرى

وحفظ الله اليمن واحداً موحداً

اخوكم/ غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام