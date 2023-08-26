أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الحاج عبدالله النصيري

الأمين العام يعزي بوفاة الحاج عبدالله النصيريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالله ناصر النصيري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة للشيخ نشوان ناصر ناصر النصيري الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، وللأخ نصر عبدالله ناصر النصيري وإخوانه، وكافة آل النصيري بمديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية واسهاماته الاجتماعية في اصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".