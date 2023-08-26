أخبار اليمن : هنأت بذكرى التأسيس.. جبهة النضال الشعبي تشيد بمواقف المؤتمر من قضية فلسطين

هنأت بذكرى التأسيس.. جبهة النضال الشعبي تشيد بمواقف المؤتمر من قضية فلسطينأشادت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمواقف المؤتمر الشعبي العام، وقيادته المبدئية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتبدل أبداً رغم كل الظروف التي مرت على اليمن والمؤتمر خلال السنوات الماضية.

وفي برقية تهنئة بعثها الأمين العام للجبهة إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس، بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، عبرت الجبهة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالمؤتمر، مؤكدة أن المؤتمر يمثل عنواناً أساسياً للحركة الوطنية اليمنية، داعيةً إلى تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات وبما يخدم الأهداف والقضايا المشتركة.

"دوت الخليج" ينشر فيما يلي نص البرقية:

سعادة الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية النضال،،

باسمي شخصياً، وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يسعدنا أن نتقدم لكم وللرفيقات والرفاق في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، بالتهاني بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حزبكم الشقيق.

إن الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها الشعب اليمني الشقيق، تتطلب أعلى درجات الحرص من أجل وقف الحرب التدميرية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني، ومن هنا يأتي الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء كافة افرازات الحرب والانقسامات التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ويتعزز الأساس اليوم بتحقيق الوحدة الوطنية السياسية والجغرافية والديمقراطية، واستعادة مكانة اليمن وبناء النظام السياسي اليمني بما يحقق آمال وتطلعات كافة اليمنيين، ويقطع الطريق أمام كافة المحاولات التي تستهدف النيل من بلدكم وشعبكم الشقيق ومقدراته وثرواته الوطنية الكبيرة التي كانت وستبقى دائماً حقاً طبيعياً للشعب اليمني.

وتمر الذكرى الواحدة والأربعون لتأسيس حزبكم المناضل في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومواصلة إرهاب الدولة المنظم والتطهير العرقي من قبل جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية، بدعم من الإدارة الأمريكية التي تمارس ازدواجية المعايير في عدائها للحقوق الوطنية الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، ودعمها للاحتلال وشراكتها له في حربه العدوانية والعنصرية والفاشية بحق شعبنا، الذي يناضل في سبيل الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نعتز بالعلاقات التاريخية مع حزب المؤتمر الشعبي العام، هذا الحزب المناضل الذي يمثل عنواناً أسياسياً للحركة الوطنية اليمنية، ونعتز بكم وبمواقفكم المبدئية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتبدل أبداً رغم كل الظروف التي مرت عليكم في اليمن خلال السنوات الماضية، ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات وبما يخدم أهدافنا وقضايانا المشتركة.

بهذه الذكرى العزيزة، نأمل لكم الوحدة والاستقرار والسلام والمصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء كافة تداعيات الحرب، ونأمل لحزبكم التقدم والازدهار.

ودمتم للنضال

الدكتور أحمد مجدلاني

الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله – فلسطين