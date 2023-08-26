أخبار اليمن : قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسية

قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسيةأصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (6) لسنة 2023م

بتصعيد أعضاء الى عضـوية اللـجنة الدائمة الرئيسية.

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1) : يُصعد الأخوة التالية اسماؤهم من عضوية اللجنة الدائمة المحلية الى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية وهم:

1- احمد عبدالدائم الطويري.

2- عبدالغني منصور احمد الحميدي.

3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل.

4- محجب عثمان محجب.

ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 10 / 2 / 1445هـ

الموافق 26 / 8 / 2023م

صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام