أخبار اليمن : نهضة علمية وتطور اقتصادي .. بن ضبيع يهنئ أبو راس بالذكرى الـ41 للتأسيس

نهضة علمية وتطور اقتصادي .. بن ضبيع يهنئ أبو راس بالذكرى الـ41 للتأسيستلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين أبو راس برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 ، من عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، عبيد سالم بن ضبيع، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ المناضل الشيخ صادق امين ابو راس رئيس حزبنا حزب المؤتمر الشعبي العام تحية نضالية وبعد

اتقدم اليكم والى كافة قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام وجماهير شعبنا اليمني باطيب التهاني واسمى التبريكات بمناسبة حلول الذكرى ال41 لتأسيس الحزب في ال ٢٤ من اغسطس 1982م

الاخ الرئيس

في هذه المناسبة العزيزة على كل قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام لابد من التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال حزب سياسي وطني الانتماء يمني الهوا والهوية

اننا اليوم نحتفل بالذكرى ال 41 للمؤتمر وتحتفل معنا جماهير شعبنا التي شهدت ولمست منجزات هذا الحزب العظيم في ظل قيادته السياسية والحكيمة لليمن فهو صانع الوحدة ومؤسس الدولة اليمنية الحديثة، وفي عهده شهدت اليمن نهضة علمية ومعرفية وتطور اقتصادي وعم الســلام والامــــن واتسعت دائرة الحــــريات والتعدد الحزبي والسياسي والفكري

فالانجازات العظيمة التي صنعها وسجلها المؤتمر محفورة في ذاكرة الــــوطن والاجيال والتاريخ .

الاخ الشيخ والمناضل الوطني صادق امين أبو رأس

اننا اليوم على ثقة كاملة بانكم سوف تواصلون مسيرة البناء وقيادة سفينة حزبنا بكل ثقة واقتدار حتى يتجاوز وطننا الحبيب محنته وازمته التي يمر بها والناجمة عن حالة الحرب والعدوان التي تشنها دول تحالف الشر بقيادة امريكا والسعودية ودويلة الامارات والتي كان لحزبنا دورا وطنينا في ظل قيادتكم في مواجهة العدوان في جميع الميادين واختلطت دماء وعرق المؤتمرين مع تراب الوطن .

اخيرا وليس اخير

اليوم لابد لنا ان نعبر عن فخرنا واعتزازنا لكم بالأدوار الوطنية المخلصة التي لعبتها قيادتكم الحكيمة في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر وتبني المواقف الوطنية التي لا تقبل المساومة على وحدة اليمن واستقلاله وحريته.

كما نثمن موقفكم الوطني بثباتكم المبدئي ووقوفكم في خندق مواجهة العدوان الهمجي والبربري على وطننا الحبيب

الاخ الرئيس

اننا نجدد تأكيدنا واعتزازنا بالعمل معكم وفي ظل قيادتكم

وهي مناسبة لتجديد العهد باستمرار النضال والعمل معا واننا على عهد وقيم المؤتمر القائمة على مبدأ الوسطية والاعتدال مؤمنين باستقلال وحرية الوطن وبقيام دولة يمنية حديثة ديمقراطية..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم .

عبيد سالم بن ضبيع

عضو اللجنة العامة

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

