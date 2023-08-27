أخبار اليمن : أنباء بفوز نجل الأسطورة نسيم حميد على منافسه التشيكي

أنباء بفوز نجل الأسطورة نسيم حميد على منافسه التشيكيفاز الملاكم اليمني أدم نسيم حميد كشميم على منافسة التشيكي فوتشيك هردي في أول نزال لنجل الملاكم اليمني الأسطورة نسيم حميد

وفاز أدم على منافسة بالضربة القاضية في الجولة الثانية حسبما افاد ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي

وخاض "آدم نسيم حميد كشميم"، البالغ من العمر 22 عامًا، مساء اليوم السبت الموافق 26 أغسطس، الساعة الثامنة، بتوقيت مكة المكرمة، أول نزال عالمي شرس في مسيرته الرياضية، ضد التشيكي فوتك هردي، على حلبة الأرينا، في بولندا.

ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي نبأ فوز الملاكم أدم نسيم حميد على منافسه التشيكي في الجولة الثانية من النزال ، في حين تداول آخرين استمرار النزال بينهما وان النتيجة لم تحسم بعد

ويعد الأب نسيم حميد ملاكماً محترفاً سابقاً نافس منذ العام 1992م حتى 2002، وخاض 37 نزالاً فاز في 36 غالبيتها بالضربة القاضية فيما تلقى خسارة واحدة فقط بالنقاط في مشواره الرياضي الحافل.

