اخبار الخليج / اخبار اليمن

مشهوره سناب شات رهف القنون تفقد عقلها وتظهر مناطق حساسة من جسدها ،، غطت صدرها بيديها فقط في اوقح جلسة تصوير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لكم متابعينا الكرام الاهتمام بهذا الخبر القوي الغايه عن المشهور سناب شات السعوديه رهف القانون التي فقد عقلها باطلاله قويه للغايه على موقع دوت الخليج.

نشرت رهف القانون على خاصيه الاستوري اطلالتها القويه للغايه وتاخذ صوره سيلفي من امام المراه وظهرت فيها باطلالها قويه للغايه وكانت تغطي صدرها بيدها وتمسك بيدها الاخرى هاتفها.

دائما ما تسير في القانون الجدل من حين لاخر بسبب اطلالاتها قويه على مواقع التواصل الاجتماعي وتم بعد الاخبار ان الكثير من المتابعين بدا في الغاء متابعتها وحصل الكافرون على الالغاء متابعتها لان ما تفعله هو من اجل اثاره الشباب وايضا من اجل المشاهدات التي تدور عليها الكثير من الارباح لكن سوف تترك هذه الاشياء التي تفعلها

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا