أخبار اليمن : 4 غارات لطيران العدوان على الحديدة

4 غارات لطيران العدوان على الحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 102 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، أربع غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، وسبعة خروقات بقصف مدفعي، و75 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

