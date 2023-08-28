أخبار اليمن : مبابي يقرر مصيره مع باريس

مبابي يقرر مصيره مع باريس
حسم تقرير صحفي فرنسي، يوم الأحد، الأنباء المتعلقة بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله لريال مدريد سواء في هذا الميركاتو أو الصيف المقبل.
وذكرت شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "مبابي مستمر مع سان جيرمان خلال الموسم الجاري، وباريس تراجع عن قرار بيعه هذا الصيف على أمل إقناعه بالتجديد".
وأشارت الشبكة إلى أن هناك 3 خيارات أمام كيليان مبابي صاحب ال 24 عاما سيستقر على أحدهم خلال المرحلة المقبلة.
وأردفت: "الخيار الأول هو التجديد لمدة عام إضافي، والتركيز على التحديات التي تواجه الفريق ومن ثم النظر في مسألة بيعه الصيف المقبل".
وواصلت: "الخيار الثاني هو التجديد لمدة طويلة، ليصبح مبابي قائدا لمشروع سان جيرمان طوال السنوات المقبلة، وهو ما يتمناه الفريق الباريسي".
وأضافت: "الخيار الثالث هو بقاء الوضع على ما هو عليه، وانتهاء عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح حرا في صيف 2024".
(كوورة)
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