أخبار اليمن : احذروا.. رياح وأمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات

احذروا.. رياح وأمطار غزيرة تضرب هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، غرب صنعاء، عمران، المحويت، حجة وسهل تهامة.

ومن المتوقع كذلك، هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، جنوب مأرب، هضبة حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين34- 40 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 ـ 40 عقدة ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 23 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب : 07.0 ملم، صرفيت : 01.2ملم، وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

كما حذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.