أخبار اليمن : هذه إحصائية حوادث المرور في اليمن خلال شهر

هذه إحصائية حوادث المرور في اليمن خلال شهرتوفى وأصيب ألف و23 مواطناً، في حوادث مرورية وقعت خلال شهر محرم الماضي، في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن شرطة المرور، أن 113 مواطناً توفوا وأصيب 910 آخرون جراء 810 حوادث مرورية.

وبينت أن الحوادث توزعت بين 288 دهس مشاة، و218 تصادم، و212 صدام دراجة نارية، و49 انقلاب، و23 صدام جسم ثابت، و20 سقوط من آلية.

وذكرت الإحصائية ثلاثة مسببات رئيسية لوقوع الحوادث هي الأخطاء الهندسية في الطرق وقلة توفر البنية التحتية، إلى جانب المواصفات الفنية للمركبات إذ أن بعضها منقول مقودها، أو تلك التي يهملها سائقوها ولايلتزمون بالفحص الفني وإجراء الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى العنصر البشري والمتمثل في السائقين والركاب والمشاة، ومدى التزامهم بالإجراءات والتعليمات المرورية أثناء تنقلهم في الطرقات.

وأشارت إلى أن الحوادث المرورية تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم الإشكاليات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية تدفع أحيانا عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيلها.

ونوهت شرطة المرور إلى أنها تعمل على تحليل هذه الحوادث، داعية الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية إلى القيام بأدوارها ومسئولياتها للحد من هذه الحوادث ومعالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية.

وحثت المواطنين على التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.