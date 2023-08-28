أخبار اليمن : 90 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

90 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 90 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و8 خروقات بقصف مدفعي، و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.