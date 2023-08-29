أخبار اليمن : أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق

أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد تكون بعضها غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية على مناطق من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، عمران، شمال لحج، غرب كل من ذمار وصنعاء وصعدة وتمتد غرباً إلى سهل تهامة وشرقاً إلى أجزاء من مرتفعات أبين وشبوة.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 ـ 40 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة: 16.2ملم، المحويت : 14.5، ريمة: 7.2، صنعاء-حدة : 3.9، السدة : 2.8، الحديدة : 2.3، كما سجلت 0.5 ملم في كل من إب، الكدن، صرفيت.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

كما حذر من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه المركز من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.