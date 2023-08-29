أخبار اليمن : الشريف يلتقي بالأعضاء الجدد ويؤكد أن أبواب المؤتمر مفتوحة لأي يمني

الشريف يلتقي بالأعضاء الجدد ويؤكد أن أبواب المؤتمر مفتوحة لأي يمني
التقى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، اليوم بالعاصمة صنعاء، بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام مؤخراً.
ورحب الشريف بالأعضاء الجدد، ناقلاً إليهم تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس، متمنياً أن يكونوا عند مستوى الثقة التي منحهم إياها رئيس المؤتمر.
وأطلع الأمين العام المساعد الأعضاء الجدد على آليات العمل التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يفتح أبوابه أمام كل يمني يريد الانضمام إلى عضويته فهو تنظيم ارتبط باليمن أرضاً وإنساناً وسيظل مدافعاً عنه وعن وحدته وسيادته واستقلاله.
الجدير بالذكر أنه كان صدر قرار تنظيمي من رئيس المؤتمر بقبول انضمام كلاً من إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام، وهم:
1- أحمد عبدالدائم الطويري.
2- عبدالغني منصور احمد الحميدي.
3- د. قاسم مقبل سعيد الطويل.
4- محجب عثمان محجب.
5- محمود عبدالعليم الحميري.
6- مدين حميد قايد جباح.
7- محمد علي مهيوب الاسعد.
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