أخبار اليمن : الغذاء العالمي يعتزم وقف المساعدات الإنسانية في اليمن

الغذاء العالمي يعتزم وقف المساعدات الإنسانية في اليمنأعلن برنامج الغذاء العالمي، اعتزامه وقف المساعدات الغذائية والنقدية التي يوزعها على الملايين في اليمن ابتداء من نهاية شهر سبتمبر المقبل بسبب النقص الكبير في التمويل، حيث حصلت الأمم المتحدة على ثلث المبالغ المطلوبة لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.

وذكر البرنامج في منشور على منصة "إكس" : إنه يواجه وضعاً حرجاً بسبب عدم توفر التمويل الكافي لضمان استمرارية عملياتنا بسلاسة، مؤكداً أنه واعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل سيضطر إلى قطع المساعدات النقدية والغذائية.

وحذر الغذاء العالمي من تداعيات هذه الخطوة، وقال إن من شأنها أن تلحق الضرر البالغ بملايين المحتاجين الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه المساعدات، بمن فيهم ملايين الأطفال الذين يواجهون بالفعل سوء التغذية، ويدفعون أعلى تكلفة الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وطالب البرنامج الذي يصل في كل دورة توزيع إلى حوالي 13 مليون يمني، بتحرك عالمي عاجل لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، لأن الحاجة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية واليمن لا يمكنه الانتظار.

وقال البرنامج إنه لم يحصل إلا على 20% فقط من إجمالي 1.17 مليار دولار مطلوبة لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال الفترة المتبقية من المدة الزمنية لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والتي تنتهي في فبراير القادم.

