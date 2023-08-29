أخبار اليمن : فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر

فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمرأعلنت وزارة الثروة السمكية عن فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في المياه البحرية للجمهورية اليمنية بمنطقة البحر الأحمر ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل حتى إشعار آخر.

وألزمت وزارة الثروة السمكية في بيان، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، بالرقابة على الشباك المستخدمة في صيد الجمبري وعدم الاصطياد بالشباك الوترية لما لها من آثار سلبية على أسماك الجمبري.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالشباك ذات الفتحات المشار لها في القانون التي تبلغ (3.8) مليمتراً لإعطاء المخزون فرصة للتجديد والاستدامة.

وحسب البيان، يمنع اصطياد الجمبري ليلاً نظراً لظهور الصغار بكثرة في إنتاج الليل والسماح بصيد الجمبري خلال فترة النهار من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.