أخبار اليمن : القمر الأزرق العملاق يزين سماء اليمن الليلة

القمر الأزرق العملاق يزين سماء اليمن الليلة
تشهد سماء اليمن مساء اليوم، ظاهرة "القمر الأزرق" الفريدة، إذ سيظهر القمر أكثر لمعاناً وأكبر حجماً.
وقال الفلكي اليمني أحمد الجوبي: "سيبدو حجم القمر اكبر من المعتاد من بعد غروب شمس يوم الاربعاء 30 اغسطس 2023م، وهذا ما سمي اصطلاحا بالقمر الازرق لشدة اضاءته وذلك بسبب قربه من الأرض اليوم عند الساعة 7 مساءً ودقيقة واحدة بتوقيت صنعاء بمسافة تقدر بـ357184 كم و729 مترا"،
وأكد الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن ذروة البريق الساعة 4 فجراً و57 دقيقة بتوقيت صنعاء (31 اغسطس).
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