أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة العميد أحمد الشبيبي

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رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة العميد أحمد الشبيبي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد/ احمد علي الشبيبي ، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياه حافلة بالعمل الوطني في مجال القوات المسلحة والأمن، وفي خدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة العميد أحمد الشبيبيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد/ احمد علي الشبيبي ، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياه حافلة بالعمل الوطني في مجال القوات المسلحة والأمن، وفي خدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور/ اسماعيل احمد علي الشبيبي، واخيه محمد احمد علي الشبيبي، وكافة آل الشبيبي، بمديرية المنار انس محافظة ذمار، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "



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