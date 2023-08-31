أخبار اليمن : منظمة حقوقية تدعو للكشف عن المخفيين قسريا

منظمة حقوقية تدعو للكشف عن المخفيين قسريادعت منظمة إنسان للحقوق والحريات، جميع الدول والجهات المعنية إلى العمل بشكل فوري وحاسم للكشف عن المخفيين قسريا وتحقيق العدالة لهم، ومساءلة الجناة وتوفير التعويضات اللازمة للضحايا وذويهم.

وجددت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسريا، التزامها بالعمل الدؤوب من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

وأكد البيان ضرورة الكشف عن كل من يتعرضون للاحتجاز أو الاخفاء دون وجه حق، ويعانون من ظروف قاسية وظلم، وانتهاك لحقوقهم الأساسية والعمل على توفير العدالة لهم.

كما دعت منظمة إنسان، المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان لدعم هذه القضية العادلة والعمل لإنهاء مأساة المخِفيين قسريا.