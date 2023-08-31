أخبار اليمن : 73 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

73 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 73 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 4 غارات للطيران التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و11 خرقاً بقصف مدفعي، و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

