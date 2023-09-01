أخبار اليمن : أجواء شديدة الحرارة وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أجواء شديدة الحرارة وأمطار غزيرة على هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، عمران، صعدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية.

بينما قد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 – 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 ـ 35 عقدة ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 10- 22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ السدة: 9.8، إب : 1، صنعاء : 0.5ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق التي ستشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.