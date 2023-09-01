استشهاد طفلة في البيضاء وقصف سعودي على صعدة
استشهدت طفلة وأصيب آخر بجروح خطيرة، بنيران المرتزقة في البيضاء، فيما شنت قوات العدو السعودي اليوم قصفاً مدفعياً على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو استهدفوا بقذائف الهاون منازل المواطنين في منطقة ذي خشب بمديرية الزاهر، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفل آخر بجروح خطيرة.
وفي صعدة، أفادت مصادر محلية، أن قوات العدو السعودي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية على مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.
وأشارت المصادر إلى أن العدو السعودي يتعمد استهداف المنازل والقرى الاهلة بالسكان بهدف بث الرعب في أوساط السكان وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استشهاد طفلة في البيضاء وقصف سعودي على صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.