أخبار اليمن : 3 رحلات إضافية من صنعاء إلى عمّان الثلاثاء المقبل

3 رحلات إضافية من صنعاء إلى عمّان الثلاثاء المقبل
أكد مصدر مسئول بوزارة النقل استئناف تشغيل الرحلات الثلاث الإضافية عبر مطاري صنعاء والملكة علياء الدوليين، ابتداء من الثلاثاء المقبل الخامس من سبتمبر الجاري.
وأوضح المصدر أن الخطوط الجوية اليمنية أدرجت الرحلات الثلاث الإضافية ضمن جدولتها الشهرية حتى يتسنى للمسافرين الحجز وقطع التذاكر من أي مكان، وفق وكالة سبأ.
وأكد ضرورة جدولة الرحلات الست عبر الوجهة الوحيدة إلى عمّان عبر مطار صنعاء الدولي بشكل مستمر بما يسهم في تخفيف الضغط على الحجوزات.
وشدد المصدر على ضرورة فتح بقية الوجهات للتخفيف على المرضى والمغتربين الذين يضطرون للسفر عبر عدة مطارات للوصول إلى وجهتهم ويتحملون المتاعب والنفقات والتكاليف الباهظة.
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