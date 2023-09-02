أخبار اليمن : ابتعدوا عن المنطقة.. تفجير الصخور في الأهجر غداً

ابتعدوا عن المنطقة.. تفجير الصخور في الأهجر غداً
تدشن مصلحة الدفاع المدني، غداً الأحد، المرحلة الثانية من عملية تفجير الصخور الجبلية المهددة بالانهيار في منطقة المحجر عزلة الأهجر بمديرية شبام محافظة المحويت.
ودعت المصلحة في بيان، جميع المواطنين الساكنين جوار الصخور الجبلية إلى الابتعاد عن المنطقة المجاورة لتفجير الصخور حفاظاً على سلامتهم.
وأشار البيان إلى أن هذه العملية جاءت حرصاً من قيادة الدولة ووزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني على حماية المجتمع من مخاطر الكوارث والانهيارات الصخرية المهددة لحياة سكان منطقة المحجر.
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