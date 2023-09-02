أخبار اليمن : 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 74 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي التابع للعدوان على الجراحي وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء حيس والجراحي، و8 خروقات بقصف مدفعي، و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.