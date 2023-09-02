أخبار اليمن : فلكي يمني يتوقع اقتراب أشد النجوم جفافاً

فلكي يمني يتوقع اقتراب أشد النجوم جفافاً
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، اقتراب ما وصفه بأشد النجوم جفافاً على أي كائن حي.
وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك: "بدأنا نقترب من أشد النجوم جفافاً على أي كائن حي إنه نجم الخامس".
وأوضح الجوبي أن اليوم السبت سابع أيام الروابع الأخيرة، مضيفاً: "نصف الروابع شتا" يقصد بذلك بعدم هطول الأمطار.
وأشار الفلكي اليمني إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الأحد، جافة مصحوبة برياح سرعتها 13 كم في الساعة، وأعلى حرارة نهاراً 31 درجة، وادنى حرارة ليلاً 15 درجة، لافتاً إلى أن أعلى رطوبة 40%.
ونصح الجوبي، المواطنين إلى تجنب الرياح الجافة لضررها على الأنف والجلد.
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