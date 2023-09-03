أخبار اليمن : 484 عملية بمخيم العيون المجاني في باجل

484 عملية بمخيم العيون المجاني في باجلأجريت 484 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ55 لطب وجراحة العيون الذي نظمته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب، أن العمليات توزعت بين 438 مياه بيضاء، و41 إزالة الظفرة الملتحمة وأربع عمليات إزالة كيس دهني وعملية إزالة جسم غريب من القرنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم وتمويل الهيئة العامة للزكاة.

وذكر أن عدد المستفيدين من المعاينات في المخيم الذي استمر عشرة أيام بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة ومستشفى باجل المحوري، ألف و593 حالة من الأسر الفقيرة.

وأشار الدكتور العطاب إلى أن المخيم جاء في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للإسهام في تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً.. مشيدا بالدور الانساني الفاعل لهيئة الزكاة ودعمها للمخيم الطبي والتكفل بتكاليف إجراء المعاينة والعمليات.