أخبار اليمن : 61 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

61 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 61 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على الجبلية ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجراحي، و6 خروقات بقصف مدفعي، و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.