أخبار اليمن : بدء صرف بدل انتقالات للمدرسين لشهر صفر

بدء صرف بدل انتقالات للمدرسين لشهر صفرأعلن صندوق دعم المعلم والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء البدء بعملية صرف بدل انتقال العاملين بالمدارس لشهر صفر 1445هـ .

وفي المؤتمر الصحفي أكد المدير التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل بدء عملية صرف بدل الانتقال لعدد 159 ألفا و 410 معلما ومعلمة موزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة ، المحويت، البيضاء، إب ، ريمة بالإضافة إلى المديريات المحررة من محافظة مأرب.

وأشار إلى حرص وزارة التربية والتعليم وسعيها المستمر عبر صندوق دعم المعلم للتخفيف من أعباء الحياة الصعبة التي يعيشها المعلمون والمعلمات ، التي فرضها العدوان على اليمن منذ تسع سنوات.

وتطرق جبل إلى الجهود التي بذلت لإستكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف بدل انتقال شهر صفر الجاري فضلا عن مراجعة و تدقيق الحالات المضافة لشهري محرم و صفر والبالغ عددها 10 آلاف و 796 معلما ومعلمة بمبلغ إجمالي 647 مليونا و 760 الف ريال أي بواقع 60 الف ريال " بدل انتقال شهرين " وبذلك بلغ إجمالي ما سيتم صرفه كبدل انتقال لشهر صفر خمسة مليارات و 106 ملايين و180 الف ريال .

وقال جبل " تأتي كل هذه الجهود في إطار ترجمة توجيهات وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي الذي يولي الكادر التربوي اهتماما كبيرا وجهودا جبارة في سبيل توفير بدل الانتقالات وفقا للإمكانيات المتوفرة" .

وأضاف " ولأننا حريصون على جميع العاملين في المدارس الواقعة في نطاق حكومة الإنقاذ الوطني فقد وجهنا فريق العمل بالصندوق لاستكمال مراجعة وتدقيق بيانات العاملين بمدارس المديريات المحررة من محافظتي تعز والضالع وفور استكمال تلك الإجراءات سيتم الصرف لهم " .

وأشار جبل إلى الجهود المبذولة لإعداد آليات جديدة للتحقق و التدقيق من صحة بيانات العاملين في المدارس للحد من الاختلالات والهدر البشري وفق أسس علمية مهنية ليتم الصرف على ضوئها مستقبلا للعاملين الفعليين بالمدارس وترشيد استغلال الموارد المالية المتاحة .