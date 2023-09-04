أخبار اليمن : 9 غارات ضمن 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

9 غارات ضمن 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 74 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 9 غارات للطيران التجسسي على الجبلية ومقبنة وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمن أيضاً، تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، و13 خرقاً بقصف مدفعي، و26 بالأعيرة النارية المختلفة.