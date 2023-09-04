أخبار اليمن : وزير الزراعة يناقش مع الفاو تنفيذ عدد من المشاريع

وزير الزراعة يناقش مع الفاو تنفيذ عدد من المشاريع
ناقش وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور حسين جادين ، اليوم، متطلبات تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية الممولة من الفاو.
وتطرق اللقاء إلى آلية التعاون والتنسيق وإمكانية تنفيذ المسح الزراعي من قبل وزارة الزراعة والري ومكاتبها بالمحافظات بهدف جمع المعلومات والبيانات من الواقع الزراعي ومتطلبات التدخل لعملية التنمية.
كما تم مناقشة برامج الرصد ومكافحة آفة الجراد الصحراوي التي أصبحت مشكلة تهدد المزارعين في اليمن ما يتطلب جهود وتعاون إقليمي ودولي لتحقيق نتائج ايجابية في مكافحتها.
واستعرض اللقاء تدخلات الوزارة في تنفيذ مسوح ميدانية لمراقبة وترصد آفة الجراد الصحراوي ومكافحتها للحد من أضرارها وتهديداتها على مصادر الأمن الغذائي في البلاد.
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