أخبار اليمن : مكتب رئيس المؤتمر ينفي وجود حساب له على منصة (اكس-تويترسابقا)

مكتب رئيس المؤتمر ينفي وجود حساب له على منصة (اكس-تويترسابقا)
اكد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس عدم وجود أي حساب له على موقع التواصل الاجتماعي (اكس - تويتر سابقا )
وأوضح مكتب رئيس المؤتمر إلى أنه سبق ونفى وجود أي حساب لرئيس المؤتمر على هذه المنصة (اكس - تويتر سابقا ) وان الحسابات التي تظهر له فيها مزورة وتنتحل اسمه وصفته ,ولا علاقة له بها ولا بما ينشر فيها .
ودعا مكتب رئيس المؤتمر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى عدم التعامل مع هذه الحسابات المزورة وما ينشر فيها وكذا الابلاغ عنها .
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