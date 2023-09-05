أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس

أجواء حارة وأمطار.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقستوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، صعدة، مأرب، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 – 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34- 41 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 40 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وباب المندب تتراوح سرعتها بين 12-22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بتعز : 0.5 ملم، صرفيت: 0.4، كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الغربية والوسطى والسهول الساحلية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

ودعا إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ونصح بالإكثار من شرب السوائل في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

وحث الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.