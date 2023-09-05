أخبار اليمن : شرف يلتقي مسؤولي الصحة العالمية والصليب الاحمر

شرف يلتقي مسؤولي الصحة العالمية والصليب الاحمرالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف، اليوم الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الجديد في صنعاء "أرتورو بيسيقان".

وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية، دور منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أنها تحظى بدعم وزارة الخارجية وكافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وذلك التزاماً منها بتسهيل عمل منظمات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة لتقوم بدورها في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان.

من جانبه أشار الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، إلى أهمية العمل الإنساني ومواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، والوفد المرافق له، الذي يزور اليمن حاليا.

وفي اللقاء رحب الوزير شرف بالمدير الإقليمي للجنة الصليب الأحمر والوفد المرافق له في زيارتهم إلى صنعاء.

وأكد أهمية الزيارة للاطلاع على مظلومية الشعب اليمني الذي يعاني أسواء كارثة إنسانية من صنع البشر أوجدها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شملت كل أوجه الحياة المعيشية والاقتصادية.

وثمن وزير الخارجية الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خاصة في الجانب الصحي والغذاء، وكذا دورها المهم في دعم عملية تبادل الأسرى.

من جانبه ثمن المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، التعاون والتنسيق اللذين تحظى بها البعثة.

وجدد التأكيد على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لليمن والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية ودعم جهود السلام والإستقرار في اليمن.

حضر اللقاء نائب رئيس دائرة مكتب الوزير السفير وحيد الشامي، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر دافني ماريت.

