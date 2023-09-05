أخبار اليمن : بعد غدٍ الخميس.. فعالية تأبين فقيد الوطن المناضل الأصبحي

بعد غدٍ الخميس.. فعالية تأبين فقيد الوطن المناضل الأصبحي
برعاية الأخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام - نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - تشهد قاعة مركز الدراسات والبحوث اليمني بالعاصمة صنعاء صباح بعد غدٍ الخميس فعالية تأبين فقيد الوطن المفكر والسياسي والأديب المناضل الكبير الدكتور أحمد محمد الأصبحي الأمين العام المساعد الأسبق للمؤتمر - عضو مجلس الشورى.
ومثّل رحيل المناضل الأصبحي الذي وافته المنية في الـ3 من يوليو المنصرم خسارة كبيرة لليمن حيث فقدت واحداً من أبرز اعلامها الوطنية التي اسهمت في عملية بناء الدولة والدفاع عن ثوابت الوطن المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
كما يعد واحداً من أبرز المؤسسين الذين اسهموا في تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وكان له دور كبير في صياغة الميثاق الوطني ونظم ولوائح المؤتمر الشعبي العام.
بالإضافة إلى ذلك، يعد الدكتور أحمد الأصبحي واحداً من رواد الفكر والثقافة والأدب وله الكثير من المؤلفات القيمة التي جسدت فكره الغني والزاخر بالثراء اللغوي وتجربته الثقافية والسياسية المتميزة.
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