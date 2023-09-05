أخبار اليمن : استبدال ألف اسطوانة غاز في ذمار

استبدال ألف اسطوانة غاز في ذمار
دشن محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، المرحلة الثالثة من صيانة أسطوانات الغاز المنزلي، التي تنفذها الشركة اليمنية للغاز.
وخلال التدشين، أكد المحافظ البخيتي أهمية هذه الخطوة في تأمين الأسر من مخاطر أسطوانات الغاز المنزلي التالفة، التي تشكل خطرا على الفرد، والمجتمع بشكل عام.
وثمن توجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، والشركة اليمنية للغاز للتوسع في صيانة أسطوانات الغاز المنزلي التالفة، والحد من مخاطرها.
ولفت المحافظ البخيتي إلى التحديات الناجمة عن إدخال الأسطوانات والصمامات المخالفة للمواصفات والدور المنوط بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في منع دخولها، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطرها.
بدوره، أوضح مدير فرع منشأة الغاز في ذمار، نبيل المتوكل، أنه سيتم استبدال ألف أسطوانة غاز تالفة بأسطوانات مصانة دون مقابل.. مشيراً إلى أن عملية الصيانة والاستبدال تهدف للحد من الأخطار التي تخلفها الأسطوانات التالفة.
وذكر أن الشركة اليمنية للغاز عملت على صيانة واستبدال نحو أربعة آلاف و175 أسطوانة غاز خلال المرحلة السابقة، وقامت حاليا بسحب ألف أسطوانة تالفة لتتم صيانتها وتوزيعها في الأشهر القادمة.
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