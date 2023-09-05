أخبار اليمن : 119 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

119 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 119 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 7 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و17 خرقاً بقصف مدفعي، و75 بالأعيرة النارية المختلفة.