أخبار اليمن : الآن.. ظاهرة فلكية تزين سماء اليمن

الآن.. ظاهرة فلكية تزين سماء اليمنكشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن ظاهرة فلكية تزين سماء اليمن خلال الدقائق القادمة.

وقال الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك" "الليلة وعند الساعة 11:30 ليلاً سيحدث اقتران القمر بالثريا"، مؤكداً أن الاقتران سيستمر إلى ما بعد أذان الفجر، ويعتبر شهر صفر شهر اقتران 21.

وأشار الجوبي إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الأربعاء، جافة مصحوبة برياح قوية سرعتها 21 كم في الساعة، وأعلى حرارة نهاراً 31 درجة، وأدنى حرارة ليلاً 16 درجة، لافتاً إلى أن أعلى رطوبة 42%.