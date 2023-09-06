أخبار اليمن : أولمبي اليمن يهزم سنغافورة بثلاثية نظيفة

أولمبي اليمن يهزم سنغافورة بثلاثية نظيفةاستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بفوز ثمين ومهم على سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

بدأ الأولمبي اليمني المباراة بأداء هجومي توج بتسجيل ثلاثية، حيث افتتح اللاعب أحمد ماهر النتيجة بهدف في الدقيقة 30، قبل أن يضيف اللاعب حمزة حنش الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الأول ضاعف المهاجم أحمد ماهر النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لمنتخبنا والثاني له في المباراة في الدقيقة 45.

ودخل لاعبو منتخبنا الأولمبي الشوط الثاني بمهام دفاعية تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة الشباك ونتيجة المباراة لتنتهي المباراة بفوز يمني.

وبهذا الفوز حصد الأولمبي اليمني أول ثلاث نقاط، وصدارة المجموعة، بانتظار بقية مباريات المجموعة والتي تجمع غوام مع فيتنام المستضيفة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وبخوض المنتخب الوطني الأولمبي لقاءه الثاني مع مضيفه منتخب فيتنام يوم السبت المقبل.