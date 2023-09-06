أخبار اليمن : تقلبات جوية حادة.. أمطار متفاوتة وحرارة مرتفعة

تقلبات جوية حادة.. أمطار متفاوتة وحرارة مرتفعةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع والبيضاء.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء ومرتفعات أبين وشبوة، وأمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة .

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من صحارى محافظات شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 ـ 39 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 - 30عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة: 1 ملم، الكدن : 0.6، صرفيت: 0.3ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حجة، لحج، شبوة، البيضاء، حضرموت والضالع وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في مناطق هطول الأمطار، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة ونصح بالإكثار من شرب السوائل.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.