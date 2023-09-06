أخبار اليمن : 5 غارات ضمن 52 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

5 غارات ضمن 52 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 52 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على الجبلية ومقبنة وحيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً، 6 خروقات بقصف مدفعي لعدد 6 قذائف، و31 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.