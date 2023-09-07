أخبار اليمن : تصعيد بالحديدة.. 5 غارات عدوانية على مقبنة وحيس

تصعيد بالحديدة.. 5 غارات عدوانية على مقبنة وحيسارتكبت قوى العدوان 75 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على مقبنة وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و40 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.