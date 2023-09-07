أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي أحمد محمد البن بوفاة والدته

رئيس المؤتمر يعزي أحمد محمد البن بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ أحمد محمد البن، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة والدته الفاضلة.
وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للقيادي المؤتمري أحمد البن وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وكافة آل البن بمديرية عمران محافظة عمران في هذا المصاب.
سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
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