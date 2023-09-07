أخبار اليمن : إتلاف 3 أطنان مواد غذائية في حجة

إتلاف 3 أطنان مواد غذائية في حجة
أتلف مكتب الصناعة والتجارة في حجة، اليوم، ثلاثة أطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية.
وأوضح نائب مدير مكتب الصناعة في المحافظة محمد الجبري، أن عملية الإتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن المواد تلك ضبطت، خلال الفترة الماضية، في مركز المحافظة، وشملت "عصائر وكيك ودهانات وشامبو".
وأكد الجبري حرص مكتب الصناعة على تعزيز الرقابة على الاسواق، وضبط المخالفات التموينية.
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