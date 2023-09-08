للكبار فقط: فيديو ملكة جمال العرب شمس الكويتيه ولعت النت في فرنسا باطلالة في حمام السباحه أظهرت جمالها بدون خجل .. والجمهور كسحتي سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة شمس الكويتية أن الحرية هي غايتها في الحياة، وأنها تسعى لبلوغها في كل مراحل حياتها، سواء في الطفولة أو الشباب.

وأوضحت خلال لقائها مع برنامج “كتاب الشهرة” على قناة “الجديد” أنها تسعى إلى العيش بحرية تامة منذ طفولتها، مؤكدة أنها “متحررة من كل الأفكار والعادات والتقاليد

وتابعت شمس الكويتية أن “هناك لحظات وظروفا صعبة في حياة كل إنسان، ويجب أن يستخلص العبرة والدرس من هذه اللحظات، وأن يتعلم منها ويمر بها إلى الأمام”.

كما تطرقت الفنانة الكويتية إلى بداية مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تحيي الكثير من الحفلات الغنائية، وكان أجرها يعادل أجور فنانين كبار، معتبرة أن لونها الغنائي يحدد هويتها.

وأفصحت شمس الكويتية عن رأيها في الشهرة، وقالت إنها “أسوأ ما يمكن أن يمر به الإنسان في حياته، لأنها تضعه تحت الضغط المستمر، وتمنعه من ممارسة حياته الشخصية”.

وذهبت شمس الكويتية إلى أن الفنان لا بد أن يتمتع بشخصية وحضور، لافتة إلى فنانين كثر لهم أغانِ معروفة ومهمة ومشوار فني طويل، ومع ذلك لم يذكرهم أحد بعد رحيلهم لأنهم بلا شخصية”.