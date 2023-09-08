أخبار اليمن : موعد المباراة.. أولمبي اليمن يستعد لملاقاة فيتنام غداً

موعد المباراة.. أولمبي اليمن يستعد لملاقاة فيتنام غداًيستعد المنتخب اليمني الأولمبي لخوض مباراته في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، غداً السبت، بعزيمة وحماس.

ويلاقي الأولمبي اليمني صاحب الأرض والجمهور منتخب فيتنام تمام الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات، فيتنام، سنغافورة وغوام.

وأجرى لاعبو الأحمر اليمني اليوم حصتهم التدريبية الأخيرة على ملعب فرعي في فيتنام، حيث يتصدر منتخب فيتنام، المجموعة بفارق الأهداف عن الأولمبي اليمني، بعد فوزه على غوام 6-0، بينما يأتي منتخبنا الوطني ثانياً بالفوز على سنغافورة 3-0.

ويدخل الأولمبي اليمني المباراة بالعزيمة والحماس والإصرار لحصد نقاط الفوز وتأمين الحصول على المركز الأول في المجموعة والتأهل إلى نهائيات آسيا.