أخبار اليمن : إصابة مدني في قصف سعودي على صعدة

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إصابة مدني في قصف سعودي على صعدة

أصيب مدني، اليوم، في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، جرّاء قصف مدفعي سعودي. إصابة مدني في قصف سعودي على صعدةأصيب مدني، اليوم، في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، جرّاء قصف مدفعي سعودي. وأوضح مصدر أمني أن مواطناً أُصيب بشظايا قذيفة هاون أطلقها العدو السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، تعرضت لقصف مدفعي سعودي طال منازل المواطنين ومزارعهم.

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